Koronatest før OL i Japan: Skal sleppe inn 27.000 på baseballkamp

Under dei tre baseballkampane skal arenaen fyllast opp med 80 prosent av tilskodarkapasiteten. Alle dei tre kampane, som blir spelte i månadsskiftet oktober/november, skal føregå på baseballstadion i Yokohama, som har plass til 34.000 menneske.

Akkurat no er det berre tillate å fylle opp japanske idrettsarenaer med 50 prosent, men japanske styresmakter ser no på moglegheitene for å lempe på restriksjonane.

Japans finansminister Yasutoshi Nishimura, som leiar arbeidet med å førebyggje smitte, beskriv baseballkampane som eit eksperiment. Under dei tre kampane skal det undersøkjast korleis innslepp og utslepp av publikum fungerer, og dessutan kor mange som tek i bruk ansiktsmaske, forklarer han.

Yokohama-arenaen skal vere hovudarena for baseball og softball i OL neste sommar. Dette er heimebanen til baseballaget Dena Bay Stars.

