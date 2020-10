sport

Guendouzi kom nyleg på lån til det tyske hovudstadsslaget frå Arsenal. Han har ikkje debutert for Hertha, men har spelt to kampar for det franske U21-landslaget i mellomtida.

Guendouzi var kaptein på laget og vart først koronatesta tysdag. Ein ny test vart teken onsdag, og begge testane viste seg å vere positive.

Franskmannen må i ti dagars karantene og må vente på debuten sin i Hertha-drakta. Laget møte Stuttgart i 1. Bundesliga laurdag.

