Brutalt program for Ajer: Avsluttar med hatkamp

Dersom Ajer spelar for Celtic mot Rangers laurdag, vil han få seks kampar på berre 17 dagar. Svært lite tyder på at han ikkje er med i startoppstillinga mot byrivalen Rangers.

Ajer har allereie fem fulle kampar bak seg sidan 1. oktober, ein av desse (EM-omspelet mot Serbia) gjekk òg til ekstraomgangar og varte i 120 minutt.

Landslagssjef Lars Lagerbäck var klar på at det tette programmet for landslaget ikkje er haldbart.

– Nei, det er ikkje eingong forsvarleg å spele to kampar med to dagar imellom. Reint fysiologisk er det ikkje bra, men vi skal ikkje skylde på det. Det er likt for begge lag, sa han etter 1–0 over Nord-Irland onsdag.

– Alle som kan litt fysiologi vil seie at det ikkje er bra. Men eg synest at gutane taklar det bra, dei er flinke til å kvile og restituere, la Lagerbäck til.

Viktig

– Slik er toppfotballen. Det kjem nye kampar heile tida, sa Ajer midtveges i landslagssamlinga.

Celtic er ramma av spelarar i covid-19-karantene og får ikkje med alle dei beste spelarane sine mot Rangers.

Etter tre landskampar på kort tid blir det truleg rehabiliteringstrening for Ajer på treningsfeltet til Celtics i Lennoxtown fredag før byderbyet føre tomme tribunar på Celtic Park.

Noreg kjem truleg til å spele tre nye landskampar i november. To av desse inngår i Uefas nasjonsliga.

Ajer opererte saman med Tore Reginiussen (Serbia) og Stefan Strandberg (Romania og Nord-Irland) i midtforsvaret den siste tida.

