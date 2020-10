Braathen føre Sölden-opninga: – Pallen er innan rekkjevidd

sport

I fjor på denne tida køyrde alpinistane Lucas Braathen (20) og Mina Fürst Holtmann (25) inn til høvesvis 6.- og 4.-plass i sesongopninga i Sölden.

Braathen leverte ein krutsterk finaleomgang og køyrde seg opp 17 plassar. Ein skulle kanskje tru at det var ein dag Braathen aldri gløymer, men 20-åringen hugsar ikkje heilt kva plass han kom på.

– Femte eller sjette eller noko sånt. Eg hugsar ikkje heilt, seier Braathen som til NTB fortel at han tenkjer mest på pallplassen som glapp.

– Det er kjempegøy der og då, og det var ikkje noko eg forventa sjølv. Men ein sit att og tenkjer på dei to, tre portane ein ikkje køyrde perfekt. Det var der tidelane som skilde frå pallen, rauk, seier Braathen.

«Hit or miss»

I forkant av førre sesong sleit han med kyssesjuke, og han mista mykje barmarkstrening med landslaget. Denne sommaren har Braathen fått trena godt, noko han håpar kan hjelpe han med å halde heile vegen ned bakkane.

– Dei (løypene) er mykje lengre enn eg er vand med frå europacupen. Eg får syra (mjølkesyre) for tidleg, og då blir eg for svak i dei siste posisjonane og kan miste to, tre tidelar, som er «hit or miss» på pallen.

Når sesongen startar i Sölden er det likevel ikkje nødvendigvis ein pallplass som gjer at Braathen føler han har hatt ein god dag på jobben.

– Eigentleg handlar det om å løyse dei tekniske oppgåvene og ha riktig spenningsnivå. Klarar eg det, føler eg at eg har gjort jobben min. Går alt som det skal, er pallen innan rekkjevidd, men alt innanfor topp ti er ein bra dag på jobben. Men då er det sjølvsagt forbetringspotensial, seier Braathen.

Hemmelegheld måla

Mina Fürst Holtmann, som i fjor køyrde ned til 4.-plass i sesongopninga, fortel om blanda kjensler før Sölden-rennene.

– Nokre gonger tenkjer eg at dette blir gøy, medan andre gonger tenkjer eg at eg ikkje er i nærleiken. Men no er det allereie til laurdag, så ein får skaffe seg all den godkjensla ein kan få. Så får eg gjere det beste ut av det, seier 25-åringen til NTB.

Holtmann vart nummer sju samanlagd i storslalåmcupen sist. Ho ønskjer ikkje dele kva som er målet i Sölden eller for sesongen.

– Eg likar eigentleg å halde måla mine for meg sjølv. Deler eg måla mine, føler eg at eg legg ekstra press på meg sjølv.

Jaktar første pallplass

Vinnaren av både slalåm- og storslalåmcupen i fjor, Henrik Kristoffersen, siktar seg inn mot ein pallplass. I fjor enda det med ein skuffande 18.-plass i Sölden.

– Det er ein av få bakkar der eg ikkje har vore på pallen, så det er på tide å prøve å gjere noko med det, seier Kristoffersen til NTB.

Sjølv føler han at han er i rute, og han fortel om gode treningsøkter saman med mellom anna Alexis Pinturault i det siste.

– Han har si eiga gruppe, og eg trenar med gruppa mi, og vi har veldig gode treningar saman, seier Kristoffersen om franskmannen som vart nummer to i storslalåmcupen førre sesong.

Troppen:

Desse alpinistane stiller for Noreg når alpindamene sesongdebuterer laurdag: Thea Stjernesund, Kristin Lysdahl, Holtmann, Maria Tviberg, Kristina Riis-Johannessen, Marte Monsen, Andrine Mårstøl og Tuva Norbye.

I den norske herretroppen søndag stiller Kristoffersen, Braathen, Leif Kristian Nestvold Haugen, Aleksander Aamodt Kilde, Fabian Wilkens Solheim, Atle Lie McGrath, Patrick Haugen Veisten og Timon Haugan.

Rasmus Windingstad har reist heim på grunn av skade.

