Suksesstrenar Pichler får dra heim frå sjukehuset: – Dei trudde eg var død

I eit intervju med SVT fortel tyskaren at han får forlate sjukehuset i heimbyen Ruhpolding onsdag, og at det går riktig veg med helsa.

Den suksessrike skiskyttartrenaren, som mellom anna leidde Sverige til to gull og to sølv i vinter-OL i 2018, vart lagd i kunstig koma etter å ha fått hjarteinfarkt under ei sykkeløkt saman med det svenske skøytelandslaget.

Dagane som følgde, vart dramatiske på fleire måtar.

– Det har vore kjempetøft. Eg var i koma i tre dagar. Men det positive var at eg er så veltrent, det hjelpte meg. I byrjinga visste ingen korleis det stod til med hjernen min, dei trudde eg var død. Politiet reiste til kona mi og sa at eg kanskje hadde døydd. Ingen visste, men eg hadde flaks, seier Pichler til SVT.

Tøff tur

65-åringen jobbar til dagleg med eit prosjekt i Sveriges olympiske komité som skal gjere Sverige konkurransedyktig i vintersportar der nasjonen ikkje er det akkurat no. Derfor hadde han teke med seg skøytelandslaget på sykkeltur i Ruhpolding i slutten av september.

– Det siste eg hugsar er at eg trena med skøytelandslaget. Etter omtrent 60 kilometer fall eg, og etter det hugsar eg ikkje noko. Kanskje vart det for tøft for ein 65-åring. Eg er kanskje for optimistisk, seier Pichler.

Like fullt er han fast bestemt på å komme seg tilbake på jobb. Men å sykle om kapp med aktive skøyteløparar blir det truleg mindre av.

– Eg kjem til å sykle, men forsiktig. Eg kjem ikkje til å konkurrere. Eg har lært meg at det kanskje er litt dumt som 65-åring.

