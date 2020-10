Hat trick sende Neymar nærare Pelé og førsteplassen på Brasils toppskårarliste

sport

Brasil og Neymar heldt natt til onsdag norsk tid fram den perfekte starten i den søramerikanske kvalifiseringa til fotball-VM i 2022. Tre av dei fire skåringane for Peru kom frå same mann.

Med hat tricket gjekk Neymar forbi Ronaldo og opp til andreplassen på den brasilianske toppskårarlista. Paris Saint-Germain-stjerna står no med 64 landsslagsmål. Pelé er på topp med 77.

Det var Peru som kom best i gang på heimebane. Etter seks minutt ordna André Carrillo 1–0 til vertane, men etter ein snau halvtime utlikna Neymar frå straffemerket.

Sein matchvinnar

Peru tok igjen leiinga då Renato Tapia trefte godt på eit langskot etter ein times spel i Lima. Fem minutt seinare utlikna Everton-profilen Richarlison til 2–2.

I sluttminutta vart Neymar matchvinnar med to nye skåringar. Den første kom igjen etter ein straffe, medan måltrippelen vart sikra på overtid. 4-2-målet kom etter at Peru hadde fått Carlos Zambrano utvist.

– Vi slapp inn mål i periodar vi var best. Det er vanskeleg å slå tilbake når du hamnar under her, men vi var veldig konsentrerte, sa Brasil-trenar Tite.

Argentina gjorde jobben

Med sigeren toppar Brasil og Argentina den knalltøffe VM-kvalifiseringa i Sør-Amerika. Begge står med seks poeng etter to rundar. Joaquin Correa skåra vinnarmålet då Argentina slo Bolivia 2–1 på bortebane.

Chile og Colombia spelte 2–2 natt til onsdag. Radamel Falcao redda uavgjort for dei colombianske gjestene på overtid. Paraguay vann på si side 1–0 borte mot Venezuela.

Dei fire beste i kvalifiseringa går til VM i Qatar i slutten av 2022. Laget som blir nummer fem, må ut i interkontinentalt omspel om den siste sluttspelsplassen.

(©NPK)