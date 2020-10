Englands fotballpresident åtvarar mot dei kontroversielle planane til storklubbane

sport

Sist helg vart detaljar i prosjekt «Big Picture» offentleg kjent for første gong. Liverpool og Manchester United er pådrivarar bak forslaget om endringar som vil gi dei 72 klubbane i English Football League meir pengar, men dei største klubbane meir makt.

Om planane blir sette ut i livet, vil Premier League tilføre EFL-klubbane mykje meir pengar, men til gjengjeld blir eliteserien slanka frå 20 til 18 lag, og dei ni fremste klubbane får veldig mykje makt i hendene. Berre seks av dei treng å gi tilslutnad for at endringar skal gjennomførast.

Clarke skriv i eit brev til FA-styret om korleis han opplevde samtalane.

Trekte seg ut

– Seint i vår, då det vart klart for meg at målet for samtalane var konsentrasjon av makt og middel hos eit fåtal klubbar, og med trusselen om ein utbrytarliga som pressmiddel, trekte eg meg sjølvsagt ut av samtalane og tilrådde ein meir demokratisk veg der alle Premier League-klubbane er involverte, seier Clarke.

– Vi må halde fram med å forbetre fotballen, men vi må dele på goda.

Premier League har uttalt at planane formulert av dei amerikanske eigarane av Liverpool og Manchester United saman med EFL-formann Rick Parry vil skade engelsk fotball om dei blir gjennomførte.

Felles mål

Fotballforbundet (FA) har høve til å blokkere endringar gjennom eigardelen sin i Premier League, som vart etablert i 1992 som ei separat eining frå EFL.

– Det er meir i fotballen enn økonomi. Endringar må komme klubbar, tilhengjarar og spelarar til gode, ikkje berre somme klubbar. I dei vanskelege tidene me har no er samhald, openheit og felles mål viktigare enn interessene til nokre få, seier Clarke.

Manchester United og Liverpool har ikkje kommentert planane sidan dei vart offentleg kjende. Dei har late Parry fronte initiativet. Tysdag melde EFL på nettstaden sin at Parry har skissert reformplanane i divisjonsvise møte med klubbane, og at planane fekk «sterk støtte». Det heiter at eit overveldande fleirtal av EFL-klubbane ønskjer å gå vidare i prosessen.

(©NPK)