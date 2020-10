Tysk storavis: Sjefen gav Sørloth «lekser» føre tett kampprogram

sport

Sørloth rakk å spele to seriekampar for den nye klubben sin før han slutta seg til den norske landslagstroppen. Begge gonger kom han inn frå benken utan å skåre.

Etter Noreg-møtet på onsdag med Nord-Irland returnerer Sørloth til klubblaget, og allereie kommande laurdag er Augsburg motstandar i Bundesliga. Deretter ventar tyrkiske Basaksehir i Meisterligaen tysdag.

I eit intervju med den tyske storavisa Bild er Leipzig-trenar Julian Nagelsmann klar på at kampprogrammet krev spesielle tiltak for å bidra til at den nye måltjuven i klubben skal tilpasse seg raskast mogleg.

– På grunn av det stramme kampprogrammet, er det ikkje så enkelt for verken trenar eller speler å formidle og absorbere store mengder innhald på kort tid. I desse dagar må mykje blir gjort via mobiltelefon eller berbar PC, vi har mange moglegheiter, seier Leipzig-sjefen i intervjuet.

Bild skriv vidare at assistentane til Nagelsmann har klipt og sett saman videoar frå både kampar og trening. Det skal bidra til at Sørloth raskt kjem inn i måten den tyske serieleiaren spelar på.

– Alex er veldig villig til å lære, seier Nagelsmann til avisa.

Han peikar samtidig på at det er grunn til å ha tolmod med nordmannen, og at prosessen med å tilpasse seg ein ny klubb og ein ny kvardag vil ta meir tid som følgje av den tette terminlista.

