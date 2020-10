sport

Det er teke ut ti dommarpar som skal leie dei 47 kampane i Noreg og Danmark. Ingen av desse er norske. Noreg har for tida ikkje kvinnelege dommarar på internasjonalt nivå.

NTB har snakka med sentrale kjelder med stor kunnskap om dommarstatusen i Europa. Dei vil ikkje stå fram med namn, men er klare i utsegnene sine.

– Dette er heilt krise. Fleire av desse para er ikkje i nærleiken av gode nok, seier éin.

– Kvinnehandballen må ta til takke med fleire annenrangs dommarar, seier ein annan.

I EM for menn i januar var det 23 dommarpar, berre eitt av desse (Charlotte Bonaventura og Julie Bonaventura) var kvinner. Duoen er med i EM som startar om halvannan månad, og er det store stjerneparet blant damene.

Ikkje på alvor

Gunnar Pettersen har over 40 år bak seg som speler og trenar på toppnivå for både herre- og kvinnelag og er brukt som ekspertkommentator på TV i periodar.

Sist gong var i jentenes VM i Japan i fjor. Han skal dekke Noreg i EM for TV3.

– Eg vil rett og slett kalle det useriøst. Dette med dommarar i kvinnemeisterskap har vore tema mange gonger. Løysinga i år tyder på at det nesten er verre enn nokon gong. Dei beste dommarane må dømme i meisterskap, svært gjerne kvinner om dei er kvalifiserte, seier Pettersen til NTB.

– Eg synest at damehandballen fortener betre. No er det slik at han ikkje blir teken på alvor. Ein kan ikkje komme med nesten heilt ferske dommarar frå nasjonar utan seriespel av særleg klasse. Fleire av desse er i ein treningskvardag langt unna det dei vil oppleve i kampar i EM.

– Fullt kvalifisert

Det europeiske handballforbundet (EHF) er ansvarleg for å peike ut dommarar til meisterskapen. Mediesjefen i forbundet, Thomas Schöneich, seier dette til NTB om kritikken:

– EHF er stolt over å ha fleire dommarpar i toppklasse. Alle dommarane som er nominerte til kvinnenes EM i 2020, er fullt kvalifiserte til å dømme kampar på EM-nivå.

Norges Håndballforbund seier som medarrangør at dei forventar at dei aktuelle dommarpara løyser EM-oppdraget på ein god måte.

– Vi i Norges Håndballforbund er opptekne av at det er dei beste dommarane som dømmer i meisterskapane, anten det er på herre- eller kvinnesida. Para skal ha kvalitet og rutine. Dei skal enkelt sagt vere kompetente, gode kampleiarar. Denne konkrete nominasjonen er gjort av EHF, og derfor er det dei som må svare på spørsmål om sjølve uttaket, seier Lars Hojem Kvam, leiar for medium og kommunikasjon i NHF, til NTB.

Ti par

EM blir spelt i perioden 3.–20. desember. Noreg arrangerer to innleiingspuljar, ei hovudrunde-gruppe, semifinalar og medaljekampar i Trondheim. Resten av meisterskapen går i Danmark (Herning og Frederikshavn).

Dette er EM-dommarane:

Ana Vranes/Marlis Wenninger (Austerrike), Vesna Balvan/Tatjana Prastalo (Bosnia), Karina Christiansen/Line Hesseldal Hansen (Danmark), C. Bonaventura/ J. Bonaventura (Frankrike), Ioanna Christidi/Ioanna Papamattheou (Hellas), Jelena Mitrovia/Andjelina Kazanegra (Montenegro), Vania Sa/Marta Sa (Portugal), Cristina Nastase/Simona-Raluca Stancu (Romania), Viktorija Alpaidze/Tatjana Berezkina (Russland) og Vanja Antic/Jelena Jakovljevic (Serbia).

