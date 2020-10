Spiss-hovudverk for Solskjær

sport

Frå før er det klart at førstevalet til nordmannen på spissplassen, Anthony Martial, ikkje er speleklar til kampen på laurdag. Franskmannen har karantene i dei tre neste kampane som følgje av det raude kortet han fekk mot Tottenham før landslagspausen.

Nysigneringa Cavani er på si side ikkje aktuell for å spele på grunn av karanteneavgjerdene som knyter seg til koronapandemien. Det stadfestar United på nettsidene sine tysdag.

Cavani har ikkje vore ein del av eit lukka toppidrettsmiljø sidan han forlét Paris Saint-Germain i juni. Derfor slår britiske covid-19-reguleringar inn, og 33-åringen må vere i karantene i to veker før han kan innlemmast i United-bobla.

Uruguayanaren kom til Manchester frå Frankrike førre søndag. Dermed kjem Newcastle-kampen for tidleg. Cavani kan heller ikkje trene med dei nye lagkameratane sine i Manchester United så lenge han er i karantene.

Det siste gjer òg ein mogleg debut mot gamleklubben PSG i Meisterligaen neste veke uviss. Kampen i Paris blir spelt 20. oktober.

Cavani var sjølv koronasmitta i sommar. Det avslørte han i eit intervju gitt til det argentinske radioprogrammet Dos de Punta.

For Solskjær betyr fråværet til dei to spissane at han må finne eit anna alternativ på topp mot Newcastle. Marcus Rashford, Odion Ighalo og Mason Greenwood blir peika på av klubben sjølv som dei heitaste kandidatane.

