Meisterligaen i ishockey (CHL) er avlyst

32 lag frå 12 nasjonar skulle vere med i turneringa, med start i november. På ein videokonferanse tysdag vedtok turneringsleiinga å setje ein strek over heile sesongen.

– CHL-styret kom til den vanskelege konklusjonen at det ikkje er praktisk eller økonomisk handterleg å gjennomføre sesongen 2020-21, verken for turneringa eller for dei deltakande klubbane, seier CHL-president Peter Zahner i ei fråsegn.

CHL skriv at ein ser seg tvinga til å avlyse fordi smittesituasjonen i Europa ikkje er betra. Det blir òg peika på reiserestriksjonane som gjeld mellom europeiske land.

Ingen garanti

– Helsa og tryggleiken til deltakarane er første prioritet, og med den noverande epidemiologiske situasjonen, vil vi dessverre ikkje kunne garantere at alle vender friske heim. Vi kan heller ikkje garantere at dei vil sleppe innreisekarantene, uansett kor sofistikerte smitteverntiltaka våre måtte vere, seier Zahner.

Han takkar alle involverte for hardt arbeid i forsøket på å finne ein måte å gjennomføre turneringa.

Tidlegare er det innleiande gruppespelet erstatta med ei turnering beståande berre av utslagsrundar. Stavanger skulle møte svenske Rögle i 16.-delsfinalen, som var utsett frå oktober til november. No er det klart at det ikkje blir noko av.

Vil komme sterkt tilbake

– Vi har ikkje kontroll på pandemien, og det er noko vi dessverre berre må akseptere, seier Zahner.

Han legg til at styret no vil jobbe for at CHL skal komme seg gjennom dette tilbakeslaget.

– Vi har tru på at covid-19-situasjonen vil normaliserast dei neste månadene, og at CHL kjem tilbake i 2021–22 betre enn nokon gong, seier Zahner.

