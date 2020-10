Lagerbäck ventar betre Nord-Irland på Ullevaal

sport

Søndag slo Noreg Romania 4–0 etter eit hat trick av Erling Braut Haaland. Det døyvde noko av smerta frå tapet mot Serbia tre dagar tidlegare.

Den svenske trenaren kom med denne statusrapporten om spelartroppen etter treninga på tysdag:

– Alle deltok i trening i dag, men dei har fått velje litt sjølv ut frå belastning. Det er først og fremst spørsmålsteikn rundt Stefan (Johansen) og Haitam (Aleesami) føre kampen. Tore (Reginiussen) såg pigg ut, men eg vil vente og sjå kva det medisinske apparatet og han sjølv seier.

Ikkje enkle kampar

Noreg vann 5–1 i Belfast i september. Der vart Haaland og Alexander Sørloth for første gong sett saman frå start i det norske angrepet. Dei skåra to gonger kvar.

– Ein skal aldri forvente enkle kampar på dette nivået. Nord-Irland var nok litt dårleg budde på våre styrkar der borte, men dei såg betre ut mot Austerrike. Dei er tøffe og godt organiserte, så vi må vente ein tøff kamp her, seier Lagerbäck.

Hans mannskap har i begge dei viktigaste kampane i haust tapt 1–2 heime. Nederlaga kom mot Austerrike og Serbia. Tapet for serbarane gjer at Noreg ikkje kom med i EM-sluttspelet for neste år.

Frykt

Nord-Irlands landslagssjef Ian Baraclough sa etter heimetapet mot Austerrike på søndag (0–1) at laget hans hadde opptredd som om det «var redd austerrikarane». Austerrike kunne fort ha leidd med fleire mål før Michael Gregoritsch avgjorde kampen.

Nord-Irland kan framleis sikre seg EM-plass. I november ventar omspelsfinale heime mot Slovakia.

Tre landskampar på berre sju dagar krev sitt òg av Nord-Irland. – Eg må balansere dette og ønskjer ikkje å sende heilt utbrende spelarar tilbake til klubbane, seier Baraclough ifølgje Sportsmole.

Etter tre spelte rundar i Uefas nasjonsliga toppar Noreg og Austerrike tabellen med seks poeng kvar. Romania har tre og Nord-Irland eitt. I november blir gruppa avslutta. Då skal Noreg spele borte mot Romania og Austerrike.

Blir det norsk siger i alle dei tre siste kampane i haust, er Noreg garantert puljesiger på B-nivået sitt i nasjonsligaen.

