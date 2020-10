Solbakken-sparking får taksameteret til å gå: Kan koste nesten 40 mill.

sport

Avisa Ekstra Bladet har svært god oversikt over dansk fotball, og hevdar at Solbakken hevar cirka 10 millionar danske kroner som manager. Det er 14,5 millionar i norsk valuta.

Det er i særklasse blant klubbane i Norden. Solbakken har dobbeltjobba som trenar og hatt rolla som sportssjef.

Solbakken forlengde i fjor sommar kontrakten sin til etter sesongslutt 2023. Dersom FCK må betale han ut for heile den attståande perioden, dreier det seg om cirka 39 millionar kroner.

Det har truleg komme inn i reknestykket ein avtale om eit noko redusert beløp dersom Solbakken går ut i arbeid før sommaren 2023.

Solbakkens agent Bjarne Goldbæk skal no forhandle om ein sluttpakke for nordmannen. Solbakken har ikkje uttalt seg til medium i Noreg eller Danmark etter at han vart løyst frå jobben sist helg.

– Det går ei viss tid før eg uttaler meg. Eg har bruk for å ta meg inn, skreiv Solbakken i ei tekstmelding til Ekstra Bladet.

Han trena FCK i to periodar og har vunne ei lang rekkje titlar og skaffa inntekter i milliardklassen etter spelarsal og deltaking i europacupane.

