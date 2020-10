Smittegrepet til Flandern rundt-arrangøren: Held ruta hemmeleg

sport

Kommande søndag er det klart for 2020-utgåva av det tradisjonsrike sykkelrittet i Belgia, og fem nordmenn stiller på startstreken, blant dei vinnaren frå 2015, Alexander Kristoff.

Nytt av året er det at det ikkje er kjent kvar i Flandern-landskapet ryttarane skal sykle. Arrangøren har frå før bede eventuelle skodelystne halde seg heime på grunn av koronapandemien, og det blir òg teke ekstra grep for å sørgje for at det ikkje blir menneske langs landevegen.

«Ronde van Vlaanderen står på programmet søndag 18. oktober. På grunn av den noverande helsesituasjonen i Belgia, ber vi som organisasjon om at ein føl konkurransen heimanfrå. Derfor er det vedteke ikkje å gje ut noko informasjon om ruta», skriv arrangøren.

Det blir òg opplyst at den offisielle deltakarlista vil komme på eit seinare tidspunkt. Av norske ryttarar er det så langt meldt fem namn: Kristoff (UAE), Edvald Boasson Hagen (NTT), Amund Grøndahl Jansen (Jumbo-Visma), Sven Erik Bystrøm (UAE) og Rasmus Fossum Tiller (NTT).

Ronde van Vlaanderen, populært kalla Flandern rundt, er ein av dei to store brusteinsklassikarane i sykkelsporten. Den andre, Paris-Roubaix, vart nyleg avlyst på grunn av virussituasjonen.

Også éindagsklassikaren Amstel Gold Race i Nederland er avlyst. I Belgia planlegg ein altså å køyre Flandern rundt, men noka normal utgåve blir det ikkje utan alle dei entusiastiske tilskodarane rundt løypa.

(©NPK)