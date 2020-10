sport

Meling var ein av dei beste spelarane på laget mot Romania. Han la pasningen til Alexander Sørloths mål. Dei tre andre norske skåringane kom ved Erling Braut Haaland.

– Vi spelarar aksepterer dei spelarane Lars (Lagerbäck) og Perry (Per Joar Hansen) tek ut, men alle har vel ein «drive» i seg for å vere med. I fotball snur ting fort. Det er fleire vegar til landslaget. Alle treng ikkje vere ein Martin Ødegaard eller Erling Braut Haaland, sa Meling på ein pressekonferanse måndag.

Fredag denne veka spelar Melings Nimes mot Paris Saint-Germain, snautt to døgn etter at nasjonsligaoppgjeret mot Nord-Irland er ferdig.

– Vi får berre gjere det beste ut av det, men det er kanskje litt rart at kampen er lagt til då, spesielt sidan Frankrike òg speler onsdag klokka 20.45, seier Meling.

Kvilte

Haitam Aleesami har vore førsteval som venstreback i lang tid under Lars Lagerbäck. Han hadde ein brutal kveld mot Serbia i EM-omspelet torsdag og var ikkje eingong med i troppen søndag.

– Birger kjem nærare og nærare ein startplass. Han gir seg ikkje, og han er òg ein intelligent gut, seier landslagssjef Lagerbäck.

Aleesami trena ikkje for fullt måndag heller. Lagerbäck signaliserte at det kan bli trongt med tid for han.

– Det er eit klart spørsmålsteikn rundt dei (Aleesami og Stefan Johansen) med tanke på om dei kan spele.

Suksess

Meling bytte frå Rosenborg til franske Nimes i sommar. Overgangssummen skal ha vore på cirka 10 millionar kroner, og kjøpet er allereie kalla eit «varp» i Frankrike.

– Det er jo herleg når ein reiser til ein tøff og god liga og føler at ein har noko der å gjere og presterer, sa Meling om flyttinga.

Noreg møter Nord-Irland i Uefas nasjonsliga onsdag. Der er Noreg à poeng (seks) med Austerrike på tabelltopp etter tre kampar.

Etter møtet med nordirane spelar Noreg borte mot Romania (15. november) og Austerrike (18. november) i avslutninga av puljen. Det er årets siste A-landskampar.

