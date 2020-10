LeBron James og Lakers attende på NBA-trona

sport

Natt til måndag (norsk tid) kom omsider NBA-sesongen til enden av vegen, nesten eitt år etter at han starta opp. Los Angeles Lakers vann 106–93 over Miami Heat og kunne juble for sin 17. NBA-tittel i klubbens historie, den første sidan 2010.

Kampen i natt var den sjette i finaleserien, der det blir spelt best av sju. LA Lakers vann 4–2 samanlagt. Med sigeren tangerer klubben Boston Celtics rekord i talet på NBA-meisterskap.

I finalen i natt gjorde LeBron James 28 poeng og 14 rebounds og noterte seg for 10 målgivande pasningar – og var ei viktig brikke til at Lakers gjekk sigrande ut av kampen.

Han vart etter kampen kåra til NBAs mest verdifulle spelar (MVP) for fjerde gong i karrieren. Ifølgje nyheitsbyrået Reuters er han den første NBA-spelaren som er kåra til MVP med tre ulike lag. James har tidlegare fått same utmerking medan han spelte for Cleveland Cavaliers og Miami Heat.

– Betyr mykje

Kampen tok òg James til topps på lista over spelarar med flest sluttspelkampar (260). Etter 17 år i NBA vart James natt til måndag òg NBA-meister for fjerde gong. Han har tidlegare vunne med Miami Heat (2012 og 2013) og Cleveland Cavaliers (2016).

Å vinne NBA-meisterskapet med tre ulike klubbar har berre to spelarar gjorde før han, John Salley (Detroit, Chicago og Lakers) og Robert Horry (Houston, Lakers og San Antonio).

– Det betyr mykje for meg å representere denne klubben, sa James i eit intervju etter kampen.

Der fortalde han at han ved framkomsten sin i klubben i 2018 lova klubbeigar Jeanie Buss at han ville ta laget tilbake der dei høyrer til.

Sigeren på søndag var den første meisterskapstittelen til Lakers etter at LeBron James slutta seg til laget i juli 2018.

– Han er den beste basketspelaren som universet har sett, sa Lakers-trenar Frank Vogel etter kampen.

– Eg veit han ser ned på oss

Lakers NBA-tittel kjem same år som dei mista ein av gigantane til kubben, Kobe Bryant. Bryant, som vann fem meisterskap med klubben og var heile karrieren sin i Lakers, omkom i ein helikopterstyrt saman med dottera Gianna i januar.

– Etter tragedien har vi tenkt at vi ville vinne for han, og ikkje skuffe han. Han var som ein storebror for oss alle. Vi gjorde dette for han, sa Davis etter kampen.

– Eg veit at han ser ned på oss og er stolt.

90 dagar i «bobla»

Sidan førre NBA-tittel 2010 har LA Lakers hatt nokre vanskelege år, etter at dei dominerte ligaen i under 1980- og 2000-talet. Men med Vogel som trenar har klubben komme tilbake på vinnarsporet, med god hjelp frå LeBron James og Anthony Davis.

Før sesongen hadde Lakers ikkje vore i NBA-sluttspelet på seks år. Då dei først tok seg til sluttspelet, og vart meistrar, var det i ein heilt spesiell sesong. Koronapandemien sørgde for å setje sesongen på pause 11. mars. Då hadde sju spelarar fått påvist smitte.

31. juli starta sesongen opp igjen, men då utan fans til stades. Sesongen vart fullført i «NBA-bobla» i Disneyworld i Florida, men no kan spelarar og støtteapparat returnere til venner og familie etter 90 dagar i bobla.

(©NPK)