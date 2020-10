Federer hyllar Nadal: – Vi har gjort kvarandre betre

sport

– Eg håpar at 20 berre er eit nytt steg for oss begge til å halde fram reisa, skriv Federer i hyllinga si av Nadal på Twitter.

Nadal tok søndag den 13. tittelen sin i Roland-Garros då han vann i strake sett mot verdseinar Novak Djokovic i finalen på søndag.

– Eg har alltid hatt respekt for vennen min Rafa (Rafael) som person og som speler. Eg meiner vi har pusha kvarandre til å bli betre spelarar, skriv Federer, som ikkje stilte i turneringa på grunn av ein kneskade.

Det er snart tre år sidan Federer tok sin siste Grand Slam-tittel, som var i Australian Open. Men trass store skadeproblem, det siste året på grunn av ein kneoperasjon, siktar 39-åringen mot nok eit år med dei største tennisturneringane. Det gjer òg hans fem år yngre rival Nadal.

Novak Djokovic har òg Grand Slam-rekorden i sikte. Serbaren har 17 slike titlar i samlinga.

– Dersom eg ikkje hadde trua på at eg kan lukkast, kunne eg like gjerne slutta i dag. Eg, Nadal og Federer har vorte avskrive fleire gonger, men har komme tilbake og vist at vi framleis er best i verda. Målet mitt står fast: Eg vil ha flest Grand Slam-titlar og flest veker som nummer éin på verdsrankinga, seier Djokovic.

Han innleier den 289. veka som verdseinar. Federer har flest med 310 veker. Nadal ligg elles som nummer to på rankinga akkurat no.

(©NPK)