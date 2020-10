– Kvinnelege fotballspelarar får framleis beskjed om å «komme seg tilbake på kjøkkenet»

sport

Smith, som spelte 93 landskampar for England, seier til Sky Sports at også ho er eit offer for diskriminering i sosiale medium, og at det ikkje skal vere nødvendig for kvinner å vere tjukkhuda for å spele fotball.

Sky Sports har lansert ein kampanje mot netthat og såkalla «trolling» mot kvinner på internett. Til TV-stasjonen fortel den tidlegare landslagsspelaren at ho har søkt hjelp hos ei støttegruppe for å takle netthatet, men at ho er bekymra for dei som ikkje har ei slik gruppe å støtte seg til.

– Eg har ikkje noko imot ein diskusjon om fotball, men når diskusjonen går på korleis du ser ut, kjønnet ditt, og «kom deg tilbake på kjøkkenet» … det høyrest ut som noko som ikkje kan skje, men det gjer det faktisk. Vi får framleis sånne kommentarar når vi diskuterer fotball, seier Smith.

– Eg les meldingane eg får på nettet. Om ein får ti hyggjelege meldingar og éin slem, er det den slemme meldinga ein hugsar. Kampen mot netthets må halde fram. Vi treng å halde fram med å snakke om det, og kanskje det ein gong i framtida vil stoppe.

Også Liverpools Rinsola Babajide og Crystal Palace-målvakt Chloe Morgan snakkar om problemet i Sky Sports' «Women's Football Show». Babajide trur dei som driv netthets mot kvinner i fotball, ikkje følgjer sporten tett.

– Vi treng fleire som ser kampane, for kvinnefotballen har utvikla seg mykje. Men eg trur dei som trollar oss ikkje veit mykje om kampane eller ikkje bryr seg om å sjå dei.

(©NPK)