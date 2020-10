Shaqiri med negativ koronatest, men uviss til Spania-kamp

sport

Tysdag opplyste det sveitsiske fotballforbundet at Shaqiri hadde testa positiv på korona. No viser den siste testen at Liverpool-spelaren er fri for smitte.

Det er likevel ikkje sikkert at Shaqiri, som gjekk glipp av kampen på onsdag mot Kroatia, får spele nasjonsligakampen på laurdag mot Spania. No er det opp til Det europeiske fotballforbundet (Uefa) å avgjere om han får spele.

– Per no er det ikkje mogleg å spå kva tid den avgjerda vil finne stad, heiter det i ei fråsegn frå det sveitsiske fotballforbundet.

Shaqiri er ikkje den einaste Liverpool-spelaren som har gitt frå seg ein positiv koronatest den siste tida. Nyleg vart det kjent at Sadio Mané òg har fått påvist smitte. Det er heller ikkje lenge sidan at den nyinnkjøpte midtbanespelaren Thiago Alcântara var smitta.

I den sveitsiske troppen er Manuel Akanji i isolasjon etter å ha gitt frå seg positiv prøve. Han skal ikkje ha nokon symptom og skal vere i fin form.

(©NPK)