Djokovic blir skulda for å «late som»

Serbaren måtte ha hjelp med både nakke og venstre arm under kvartfinalekampen mot Busta under kvartfinalen i Rolland-Garros onsdag.

Djokovic var ikkje like rørleg som vanleg i det første settet, som spanjolen til slutt vann.

Busta stiller spørsmål om Djokovic verkeleg hadde vondt, eller om det i staden handla om mentale forstyrringar.

– Kvar gong ein kamp byrjar å bli vanskeleg tilkallar han medisinsk hjelp, det har han gjort lenge. Eg tenkte at det ville skje då vi møttest i US Open, eg visste at det ville skje her (i Paris) og det kjem til å halde fram på same måte framover, seier Busta.

Djokovic snudde kampen og vann 3–1 i sett. I semifinalen møter han greske Stefanos Tsitsipas. I den andre semifinalen møter spanske Rafael Nadal og argentinske Diego Schwartzman kvarandre.

