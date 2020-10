7663 dagars sluttspelstørke: Serbia vil forlengje ventetida ytterlegare

sport

Dårleg serbisk forsvarsspel og to baklengsmål på overtid mot Spania i Brugge 21. juni 2000 førte til at Noreg etter 0-0-kampen sin mot Slovenia i Arnhem fekk sjokkbeskjeden om at det vart heimreise i staden for EM-kvartfinale mot Nederland fire dagar seinare.

Torsdag kan godt serbisk spel på Ullevaal forlengje den norske sluttspelstyrken ytterlegare. Om det ikkje blir norsk siger, vil Noreg ha feila i 10 kvalifiseringar på rad: Fem til VM, fem til EM.

Om Noreg slår Serbia, og deretter tek seg av Skottland eller Israel i kvalifiseringsfinalen i november, vil eit norsk lag om ettermiddagen måndag 14. juni springe ut på Hampden Park i Glasgow for å møte Tsjekkia i EM-sluttspelet, 7663 dagar etter Slovenia-kampen.

Sommaren 2000 spelte det serbiske laget framleis som Jugoslavia sjølv om det landet for lengst hadde gått i oppløysing. Kroatia hadde vunne VM-bronse som sjølvstendig nasjon to år tidlegare, og Slovenia var i same gruppe i EM-sluttspelet.

Verdsrekord

Savo Milosevic og dei serbiske lagkameratane hans hadde veldig mykje å gjere med at det sluttspelet ikkje enda med Noregs første kvartfinaleplass i eit EM eller VM for menn.

Noreg slo Spania 1–0 i opningskampen, før det vart 0-1-tap for eit svært kynisk og hardtspillende Jugoslavia i Liège. Milosevic skåra vinnarmålet etter å nesten ha drege trøya av Dan Eggen for å halde han unna på eit frisparkinnlegg.

Etter kampen hevda landslagssjef Nils Johan Semb at Jugoslavia hadde sett verdsrekord i uthaling av tid, og han meinte det burde vore lagt til 15 minutt i staden for dei fire dommaren nøgde seg med.

Hadde det vorte lagt til berre fire minutt i Jugoslavias siste kamp i gruppespelet, ville Noreg gått vidare. Med eitt poeng for Noreg ville alt anna enn spansk siger i Brugge gi avansement for Sembs lag, og då Noregs kamp vart blåsen av leia Jugoslavia 3–2.

Eit tvilsamt straffespark gav Spania utlikning i fjerde tilleggsminutt, og i femte tillagde minutt sette Alfonso Pérez inn vinnarmålet som sende Noreg ut på ei meir enn to tiår lang ørkenvandring.

Spelarmateriale

Generasjonar med norske landslagsspelarar fekk aldri oppleve eit sluttspel. Ein svært lovande ny generasjon vil prøve å bøte på det no.

– Det handlar litt om spelarmateriale. Har ein ikkje gode nok spelarar så er det vanskeleg å kvalifisere seg, og Noreg sleit vel med spelarproduksjonen ei stund. Men det handlar òg litt om marginar. Eg såg kampane i omspelet mot Ungarn i 2015, og heimekampen var eit ran. Då hadde Noreg spel og sjansar til å vinne med tre mål, seier Lars Lagerbäck om den norske tørken.

Sjølv har han vore i seks sluttspel sidan sist Noreg var med: Fire med Sverige (2002, 2004, 2006, 2008), eitt med Nigeria (2010) og eitt med Island (2016).

– Eg er privilegert og takksam for å ha fått oppleve så mange sluttspel, det er få forunnt. Det er ei spesiell greie å vere med i sluttspel, og det ville vere fantastisk å oppleve det med denne gruppa, seier han.

Elles kjempar òg Serbia mot ein tørke. Landet var VM-deltakar så seint som i 2018, men har ikkje vore i eit EM-sluttspel sidan nettopp 2000, då ferda deira enda i grøfta mot Nederland i kvartfinalen (1-6).

