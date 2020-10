Slik er statsbudsjettet for idretten

sport

Onsdag la regjeringa fram forslaget sitt til budsjett for neste år. Der hadde kulturminister Abid Raja (V) fleire nyheiter til idretten – blant dei fleire tiltak retta mot dei negative konsekvensane koronapandemien har gitt.

Regjeringa vil bruke nesten 1,2 milliardar kroner til ei ny ordning som skal bidra til auka aktivitet i det frivillige og idretten i 2021. Ordninga kjem som ein konsekvens av dei avgrensingane viruspandemien er venta å leggje på moglegheitene for å drive aktivitet etter nyttår.

Løyvinga gjeld for først halvår.

– Covid-19-pandemien har ramma kultursektoren hardt. Regjeringa vil derfor stimulere til aktivitet for så mange som mogleg. Gjennom denne løyvinga reduserer vi uvissa for aktørane slik at dei kan gjennomføre arrangement. Vi må halde kulturen, det frivillige og idretten i gang, seier kulturministeren.

Stimuleringsordninga blir administrert av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Auka momskompensasjon

I budsjettforslaget kjem òg fram det at regjeringa vil setje av 118,9 millionar meir til momskompensasjon for frivillige organisasjonar samanlikna med i år. Posten har dermed ei total ramme på 1,8 milliardar kroner. Det er i tråd med signala regjeringa gav ved framlegginga av 2020-budsjettet.

Momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg blir auka med 104,5 millionar til 299 millionar kroner i 2021.

Norges idrettsforbund peika i forkant av budsjettframlegginga på onsdag på at full rettsfesta momskompensasjon er eitt av fleire tiltak som vil bidra til å redusere kostnader og halde oppe eit godt aktivitetstilbod i idretten.

Mange frivillige aktørar og idrettslag får økonomisk støtte basert på talet på medlemmer. Som følgje av koronapandemien har medlemsmassen i 2020 vore redusert. I forslaget sitt til budsjett skriv regjeringa at storleiken på støtta for 2021 vil basere seg på medlemstala frå 2019.

«På denne måten unngår organisasjonene som mottar tilskudd fra slike ordninger, uheldige utslag og svingninger som følge av koronasituasjonen», heiter det i budsjettdokumenta.

25 millionar til sykkelritt

Sykkelrittet Arctic Race of Norway blir også i 2021 førespegla 15 millionar kroner i tilskot over statsbudsjettet. Summen er den same som etappeløpet vart tildelt i år. Regjeringa skriv i budsjettforslaget at løyvinga er «næringspolitisk begrunnet».

Arctic Race er eit internasjonalt ritt i Nord-Noreg og har vore arrangert kvart år sidan 2013. Tour de France-arrangøren ASO bidreg som samarbeidspartnar.

I statsbudsjettet blir det òg øyremerkt 10 millionar kroner til andre internasjonale sykkelritt. Det er same nivå som i 2020.

Vidareført støtte får òg X Games på Hafjell. Regjeringa foreslår at arrangementet får 15 millionar kroner til arrangementet for neste år, akkurat som til 2020-utgåva.

Vidare er det sett av 3 millionar kroner til Ekstremsportveko på Voss. Også det er tilsvarande sum som i år.

Skiflygingsbakken i Vikersund og bob- og akebanen i Lillehammer får høvesvis 3,13 og 2,61 millionar kroner i tilskot. Det er ein liten auke på begge.

(©NPK)