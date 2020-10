Rumensk handballstjerne koronasmitta før Vipers-møte

sport

32-åringen skal ha testa positivt på korona førre veke. Det fortel Neagu til følgjarane sine på bilettenesta Instagram, skriv VG.

Neagu er fire gonger kåra til den beste spelaren i verda – seinast i 2018.

– Den generelle helsa mi er god, og eg gler meg til å komme tilbake til trening, skriv Neagu, som no er i isolasjon etter testen.

Andre testar av Bucureşti-spelarane skal vere negative, men det rumenske laget må gjennom nye testar når dei kjem til Noreg. Det var elles i desse testane at to HTC Hungaria-spelarar testa positivt for tre veker sidan. Det enda med at meisterligakampen vart utsett.

Meisterligakampen mot Vipers skal etter planen spelast laurdag.

