Nesten 1,2 Raja-milliardar til stimuleringsordning for det frivillige og idretten

Ordninga kjem som ein konsekvens av dei avgrensingane koronapandemien vil halde fram med å leggje på moglegheitene for å drive aktivitet på dei aktuelle felta.

– Covid-19-pandemien har ramma kultursektoren hardt. Regjeringa vil derfor stimulere til aktivitet for så mange som mogleg. Gjennom denne løyvinga reduserer vi uvissa for aktørane slik at dei kan gjennomføre arrangement. Vi må halde kulturen, det frivillige og idretten i gang, seier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Løyvinga gjeld for første halvår i 2021.

– Smitteverntiltaka i samband med pandemien har fått store konsekvensar for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. Desse aktørane var blant dei første som måtte stengje ned og avbryte aktiviteten, og er truleg òg blant dei siste som kan ta opp att normal verksemd, seier Raja.

Stimuleringsordninga for idretten og det frivillige blir administrert av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

