Landslaget til kamp mot bekmørk statistikk: – Må gjere som vi pleier

sport

Tre gonger sidan tusenårsskiftet har Noreg vore i omspel om plass i EM eller VM, og dei seks kampane har enda med like mange tap. Framleis er EM i 2000 førre sluttspel med norsk deltaking. Dette er tapsrekka:

* Spania i 2003 (EM): 1–2 borte, 0–3 heime

* Tsjekkia i 2005 (VM): 0–1 heime, 0–1 borte

* Ungarn i 2015 (EM): 0–1 heime, 1–2 borte

Etter det tidlege leiarmålet til Steffen Iverse i Spania skåra motstandarane 10 gonger på rad i omspelskampane før trøystemålet til Markus Henriksen rett før slutt i Budapest 12 år seinare. Det er ei trist rekkje, men spelarane trur at dei kan bryte ho ved å gjere som dei pleier inn mot kampen på torsdag mot Serbia.

Nøkkel

– Sjølv om det er ein spesiell kamp og med ei spesiell ramme, trur eg mykje av nøkkelen ligg i å ha same inngang som alltid. Vi har venta på denne kampen lenge. Vi må spele spelet vårt, ikkje gjere noko anna berre fordi det er ein stor kamp, seier Martin Ødegaard.

– I store kampar handlar det om å heve seg til høvet. Ein må ikkje underprestere, men heller ikkje sikte for høgt. Det er viktig å leve på erfaringane vi har frå tidlegare. Vi spelar på høgt nivå til dagleg og må ta med tryggleiken det gir og stole på oss sjølv, seier Sander Berge.

Dei to norske unggutane var med Lars Lagerbäck til pressekonferanse to dagar før semifinalen i nasjonsligaomspelet om EM-plass. Begge er for unge til å hugse førre gong Noreg var i eit sluttspel. Sommaren 2000 var dei høvesvis halvtanna og to år gamle, medan Erling Braut Haaland ikkje var fødd. Neste sommar håpar dei sjølve å spele EM for Noreg.

Draum

– Det er noko vi har drøymt om sidan vi var bitte små. Å representere Noreg i ein meisterskap heng verkeleg høgt, og det ville vore heilt sjukt om vi får det til no, seier Ødegaard.

– Eg trur òg det vil gi mykje til dei unge om vi greier det.

Ødegaard er blant dei som spelte den førre omspelskampen til Noreg, i Budapest for snart fem år sidan. Då gjorde Per-Mathias Høgmo dramatiske endringar i laget, og dei fall ikkje heldig ut. 16-årige Ødegaard vart bytt ut ved pause.

– Det var ein stor og viktig kamp, og eg var ein ung gut, men eg følte meg klar for det då. No føler eg meg klar for ein ny viktig kamp, seier Real Madrid-spelaren.

Lagerbäck sette pris på å høyre dei unge spelarane snakke om inngangen sin til kampen.

– Mot Austerrike låste det seg, og eg kan berre forklare det mentalt. Vi vart forsiktige og passive, og det må vi ta bort. Derfor er det så bra når dei seier at dei ser på det som ein vanleg kamp. Den er veldig viktig, det er ikkje noko å stikke under ein stol, men vi skal ikkje bekymre oss for ytre saker vi ikkje kan påverke, seier han.

– Vi skal gå ut og gjere det kjempevanskeleg for serbarane.

(©NPK)