Klok av skade lèt Lagerbäck spelarane vite kvar dei står i straffekøen

– Vi trena på straffespark i går. Vi veit ikkje på førehand kven som vil vere på banen etter ekstraomgangar, men vi kjem til å setje opp ei rekkjefølgje og presentere ho for spelarane før kampen, sa Lagerbäck på pressekonferansen etter treninga på onsdag.

Som Sveriges landslagssjef opplevde han i 2004 å tape EM-kvartfinalen mot Nederland i straffesparkkonkurranse. Då hadde ikkje spelarane fått vite på førehand der dei stod i køen.

– Nei, vi hadde berre sagt at vi gjekk for å vinne kampen. Spelarane visste at vi hadde ei rekkjefølgje, men dei fekk ho ikkje. Det kjem desse gutane til å få. Vi vil ha ein dialog med spelarane på førehand slik at det kjennest OK for dei.

På Estádio Algarve for 16 år sidan hadde både Henke Larsson og Fredrik Ljungberg stolpetreff i 2. ekstraomgang, men i straffesparkkonkurransen missa Zlatan Ibrahimovic og Olof Mellberg, og Sverige rauk ut. Seinare kom det fram at nokre spelarar sa nei til å skyte då dei vart ropte opp, og Lagerbäck måtte gjere om på rekkjefølgja.

Seks byter?

Kampen mot Serbia er ikkje som vanlege landskampar. Det skal kårast ein vinnar, og det kan bli både ekstraomgangar og straffesparkkonkurranse. Om det går så langt, kan Noreg ha gjort seks byte i startoppstillinga.

– Vi skal sørgje for at spelarane veit eksakt kva som gjeld. Det er lov å gjere fem byte i ordinær tid og endå eitt dersom det blir forlengning. Om vi har ein spelar som er ekstra god straffeskyttar så er det mogleg vi byter han inn rett før slutt, sa Lagerbäck.

Han bruker tida han har saman med spelarane så effektivt han kan. Treningstid før den uhyre viktige kampen har det vorte lite av. Bortsett frå måndagens restitusjonsøkt har det vore to ordentlege treningar på Ullevaal.

Teoritime

– Vi har gjort det vi kan. Det handla om forsvar i går og litt om angrep i dag. Elles har det vore fullpakka med teori, og eg trur Alex og dei andre er ganske leie av å høyre stemma mi no, sa Lagerbäck med eit blikk på Alexander Sørloth, som han hadde med seg til møtet med media.

Joshua King er Noregs faste straffeskyttar. Han har skåra fem mål på straffespark sidan Lagerbäck vart landslagssjef. Den einaste andre som har skåra på straffespark for landslaget i tida med svensken som sjef er Alexander Søderlund (mot Tsjekkia i 2017).

Sørloth hamnar truleg høgt opp på lista til sjefen.

– Eg tek gjerne straffespark, men vi satsar på å avgjere kampen før vi kjem så langt, sa Leipzig-spissen.

