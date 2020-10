Handballen tek breiddegrep – kampoppstart i lågare divisjonar ytterlegare utsett

sport

Det er konklusjonen etter at Norges Håndballforbund har gjort ei ny vurdering av sesongen for breiddehandballen basert på dei siste signala frå regjeringa rundt gjenopning av idretten.

Kulturminister Abid Raja (V) gav nyleg grønt lys for oppstart av trening med nærkontakt for det idretten sjølv har definert som «fase 1» frå 12. oktober. For handballens del betyr det klubbane i 2. divisjon. Kampaktiviteten må likevel framleis vente, og i lågare divisjonar har ein ikkje fått klarsignal verken for full trening eller kampar.

Som følgje av signala frå regjeringa varslar Norges Håndballforbund no grep rundt både tidspunkt for oppstart og sesongformat. For 2. divisjon er det vedteke at det blir berre spelt enkel serie i 2020/21-sesongen.

Kampoppstart ligg no an til å bli i desember, men framleis knyter det seg uvisse til dette. Tidlegare har ein operert med 31. oktober som tidlegaste moglege dato.

«Høgeste prioritet er å få gjennomført et gyldig seriespel. Minimum for dette er at alle lag i avdelingen har møtt hverandre en gang», heiter det frå forbundet.

Kan bli ytterlegare utsetjingar

Kulturminister Raja har varsla at det to veker etter oppstart av «fase 1», vil bli gjort ei vurdering rundt oppstart for neste fase for idretten. Det vil for handballen seie 3. divisjon.

Igangsetjing av kampaktivitet på alle nivå føreset samtidig at det er opna for og lagt inn ein solid periode med normal trening i forkant.

– Dette er klubbar som ikkje har spelt med fysisk nærkontakt sidan 15. mars. Klubbane er nøydde til å ha cirka fire vekers trening før dei kan byrje med seriekampar. Både av omsyn til å spele handball igjen, men ikkje minst for å unngå mange unødvendige skadar, sa generalsekretæren i Håndballforbundet Erik Langerud til NTB nyleg.

Når kampaktiviteten kjem i gang, kan òg lokale smitteutbrot og følgjande lokale restriksjonar føre til ytterlegare utsetjingar. Det kan igjen tvinge fram ytterlegare grep frå forbundets side.

Varslar moglege grep

Tettare kampprogram enn normalt og å forlengje seriespelet utover våren er moglege konsekvensar. Samtidig kan ikkje terminlistene pakkast altfor tett.

Sesongen kan heller ikkje strekkast i det uendelege all den tid mange av dei aktuelle hallane blir brukte til andre aktivitetar utover våren.

Håndballforbundet opnar derfor for at også gjennomsnittsutrekning av poeng, endringar i kvalifiseringar og endringar i avgjerder for opp- og nedrykk kan bli aktuelt.

I verste fall kan sesongen bli annullert dersom kriteria for gyldig seriespel ikkje er oppfylte.

«Klubbene må vere forberedt på avvik undervegs og konsekvensar av desse», melder forbundet.

