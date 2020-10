Finlands smørjesjef: Fluorforbodet blir utsett til neste sesong

sport

– Slik har eg tolka det, og eg er ganske sikker på at eg har rett, seier Norrgård til SVT.

Den endelege avgjerda kan bli teken kommande fredag. Då møtest styret i det internasjonale skiforbundet (FIS).

Skal ein tru Norrgård, blir totalforbodet utsett i éin sesong. Fleire nasjonar raslar med sablane og krev at det blir nettopp slik. Somme har ymta frampå om boikott om så ikkje er tilfelle.

– Rykta nådde oss sist veke, og det her tek jo litt lufta ut av ein. Vi har vore tvinga til å planleggje ut frå at forbodet står der, og vi har vore veldig forsiktige når vi smør og testar utstyr. Vi har skura smørjebodene heilt fri for fluor. Derfor kjennest det som om vi har gjort mykje unødvendig arbeid, seier Martin Norrgård.

Fluorsmurning i langrenn skal bli forbode av omsyn til klimaet og helsa og arbeidsmiljøet til smørjarane.

