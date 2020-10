Tomme tribunar til trass: EM-bonusen overlever

sport

Slår Noreg Serbia torsdag og så anten Israel eller Skottland i november, gir det plass i europameisterskapet neste år. Det er i så fall første seniorsluttspel for Noreg på 21 år.

NFF får dryge 100 millionar kroner i direkte inntekter frå Det europeiske fotballforbundet (Uefa) ved norsk EM-spel.

Spelarane deler på 25 prosent (cirka 25 mill.) av det beløpet. Dette er fastlagt i avtalen mellom forbund og utøvar og kan gi kvar speler snautt 1 million kroner.

– Bonusen blir ikkje ramma av manglande tilskodarar/billettsal. Spelarane får 25 prosent av inntektene frå NFF frå Uefa om det blir EM-sluttspel på Noreg, seier mediemannen til A-landslaget Svein Graff til NTB.

Tilnærma tomme tribunar (200 mot Serbia og Romania og 600 mot Nord-Irland) gjer at NFF blør økonomisk i år. Inntektsfråfallet vil truleg vere på rundt 40 millionar kroner samla for A-landskampar menn og cupfinalen for herrar i år.

Småpengar

Også kvinnelandslaget har rett til ein firedel av inntektene frå sluttspel, men her er beløpa på eit heilt anna nivå enn for gutane.

Sist VM gav NFF 12,5 millionar kroner. Det igjen gav cirka 3,5 mill. å dele på for spelarane.

NFF var tidleg ute med lik kompensasjon for herre- og damelandslaget, men bonusane lever sitt eige liv og heng på inntektene frå Uefa og Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

Ullevaal stadion tek vel 25.000 tilskodarar, og utan koronakrisa ville det truleg vore nær 75.000 personar på plass fordelt på oppgjera mot Serbia, Romania og Nord-Irland i dagane som kjem.

Kvar siger i EM er verd cirka 16 millionar kroner. Uavgjort betaler ut åtte millionar.

Dersom Noreg kjem til EM, ventar gruppekampar mot Kroatia og Tsjekkia i Glasgow og England i London.

Skulle ein nasjon vinne alle EM-kampane sine på veg mot tittelen, gir det totalt 365 millionar kroner i Uefa-pengar.

