Noreg får italiensk toppdommar og VAR-pioner mot Serbia

Utnemninga gler nok Lars Lagerbäck, som på pressekonferansen på tysdag uttrykte ønske om at Noreg denne gongen får ein «kategori-1-dommar».

44-årige Orsato var kampleiar då Bayern München slo Paris Saint-Germain 1–0 i meisterligafinalen i Lisboa 23. august. Det var hans så langt største av ei rekkje høgprofilerte kampar han har hatt ansvaret for.

Orsato var dommar på Old Trafford då VAR i februar i fjor vart brukt i Meisterligaen for aller første gong, i kampen mellom Manchester United og Paris Saint-Germain. Torsdag speler Noregs landslag for første gong ein kamp kvar VAR er tilgjengeleg.

– For min del må eg seie at det er gledeleg etter det som skjedde sist, seier Sander Berge, som fekk eit tvilsamt straffespark mot seg i nasjonsligakampen mot Austerrike i september.

– Først og fremst er vi rettvise fotballspelarar, og det viktigaste er at vi gjer jobben vår og speler opp mot vårt beste. Men det er greitt at det er VAR, som forhåpentleg gjer at vi slepp å få straffe mot oss og tape på den måten, heldt Berge fram.

Bestemmer nivået

Lars Lagerbäck har forventningar til Orsato i kampen på torsdag. Serbia kjem til Ullevaal med eit rutinert lag, og med eit visst ry for tøft og kynisk spel.

– Vi prata litt om det då vi gjekk gjennom det serbiske laget. Det er ei erfaren gruppe med relativt høg snittalder. Dei har spelt på dette nivået og veit kva som gjeld, seier landslagssjefen.

– Iblant blir det tøffe matchar, men eg trur ikkje det kjem til å bli spesielt ille. Dommaren legg veldig mykje nivået (for kva som er lov), og eg håpar vi får ein kategori-1-dommar denne gongen.

Van til storkampar

Det var ikkje tilfellet i heimetapet i september, men merkelappen passar på Orsato, som førre månad dømde Tyskland mot Spania i nasjonsligaen.

I august dømde han kvartfinale i Europaligaen då Sevilla slo Wolverhampton, før han altså leidde meisterligafinalen.

Orsato har ikkje tidlegare dømd Noregs landslag, men han har dømd Rosenborg to gonger i meisterligakvalifisering, sist i 0-2-tapet mot Dinamo Zagreb i avgjerande kvalifiseringsrunde i fjor.

Orsato får med seg linjemennene Filippo Meli og Ciro Carbone, fjerdedommar Daniele Doveri og VAR-assistentane Massimiliano Irrati og Giorgio Perretti.

