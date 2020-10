Kristoff testar forma i Belgia – så skal han forsvare prestisjetung siger

sport

Kristoff er onsdag på startstrek i det belgiske eindagsrittet De Brabantse Pijl. Der skal ryttarane leggje bak seg 197 kilometer frå Leuven til Overijse.

Rittet passar i utgangspunktet best for eksplosive klatrarar, og for Kristoff handlar det i stor grad om å få ei god gjennomkøyring føre ei endå større oppgåve. Kommande søndag skal han prøve å forsvare fjorårssigeren i prestisjetunge Gent-Wevelgem.

For eitt år sidan var sykkelproffen i eigen klasse i spurten i Wevelgem og tok ein av dei største sigrane i karrieren sin. Då nedkjempa han mellom anna tyske John Degenkolb og heimehåpet Oliver Naesen på målstreken.

Medgangsbølgje

Kristoff blir naturleg nok kaptein på UAE-laget når dei skal forsvare triumfen kommande søndag. Onsdag får han svar på korleis kroppen responderer etter ein treningsperiode i kjølvatnet av Tour de France.

– Etter Touren hadde eg ein liten pause, og deretter har eg bygd meg opp igjen til klassikarane, seier Kristoff føre oppgåvene som no ventar.

Han kan glede seg over å vere del av eit lag som er i medvind. Tadej Pogacar vann Tour de France samanlagt, og søndag vart same mann nummer tre i Liège-Bastogne-Liège.

– Sjølvsagt kom laget ut av Touren på ei medgangsbølgje, og vi ønskjer å halde fram på same måte inn i dei neste ritta, seier nordmannen.

Mange norske

Onsdag er det Brabantse Pijl som gjeld. Der får Kristoff med seg mellom anna Vegard Stake Laengen som hjelpar. Til Gent-Wevelgem søndag kjem Sven Erik Bystrøm inn for å hjelpe landsmannen sin.

– Brabantse Pijl blir ein test, i og med at det er det første rittet mitt sidan Tour de France, vedgår Kristoff, som også skal sykle den utsette utgåva av Flandern rundt 18. oktober.

Kristoff vann rittet som blir rekna som eitt av monumenta til sykkelsporten i 2015.

I Brabantse Pijl onsdag får han selskap av ei rekkje norske ryttarar på startstreken. Edvald Boasson Hagen er meldt som ein del av NTT-troppen, og både August Jensen og Kristian Aasvold skal sykle for det danske Riwal-laget.

