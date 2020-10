Fotballstjerner slepp politisak etter smittetabbe – mistar truleg landskamp

sport

Det melder Sky Sports med tilvising til ei pressemelding sendt ut av britisk politi tysdag. Der kjem det fram at politiet ikkje etterforskar episodar relatert til viruspandemien etter at dei har skjedd.

Den britiske tabloiden The Sun melde måndag at fotballstjernene Sancho, Chilwell og Abraham braut sentrale smittevernreglar då dei laurdag deltok på ein bursdagsfest for sistnemnde. 20 personar var samla.

Av omsyn til faren for smittespreiing kan maks seks personar som ikkje tilhøyrer same husstand, samlast i Storbritannia nett no.

Det er straffbart å bryte smittevernreglane, men politisak blir det likevel ikkje av saka som involverer dei engelske landslagsspelarane.

Kan miste landskamp

«I dei tilfella der vi blir merksame på at det går føre seg eit smittevernbrot vil tenestemenn søke å snakke med, forklare og oppmuntre folk til å følgje reglane, med handheving som ein siste utveg», står det i pressemeldinga på tysdag frå politiet.

«Når vi blir gjort merksam på regelbrot etter hendinga, vil ikkje offiserar ha hatt høve til å snakke med, forklare eller oppmuntre, og dei involverte vil ikkje ha hatt høve til å respondere positivt på den prosessen – som folk flest gjer», heiter det vidare.

Det blir derfor ikkje sett på som formålstenleg ressursbruk å etterforske slike saker i ettertid.

Sky Sports skriv samtidig at Det engelske fotballforbundet (FA) framleis ser på saka, og at det er lite truleg at Abraham, Chilwell og Sancho er aktuelle for kampen på torsdag mot Wales.

Måndag opplyste FA at trioen førebels ikkje får slutte seg til troppen, fordi ein må klarleggje om dei utgjer ein smittefare for lagkameratane.

Bad om orsaking

Chelsea-spiss Abraham gav sjølv ei fråsegn til The Sun måndag der han beklagar samkomet laurdag.

– Eg kom heim og oppdaga at det var ein liten overraskingsfest, sa han til avisa – og la til:

– Sjølv om eg var heilt uvitande om at denne var planlagd, vil eg heilhjarta beklage den naiviteten organiseringa og deltakinga i samkomet viser.

Ifølgje Sky Sports skal landslagssjef Gareth Southgate vere lite nøgd med situasjonen som har oppstått rundt tre av spelarane hans. Det er heller ikkje første gong at engelske landslagsspelarar bryt smittevernreglar. Under den førre landslagssamlinga vart Manchester Citys Phil Foden og Manchester Uniteds Mason Greenwood kasta ut av troppen i samband med bortekampen mot Island.

Dei to Premier League-stjernene hadde besøk på spelarhotellet i Reykjavik, noko som var eit brot på dei interne reglane til det engelske laget.

(©NPK)