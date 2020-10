Elyounoussi føre lagnadskampen: – Serbia er favoritten blant oss

sport

Vinnaren av kampen på torsdag møter anten Skottland eller Israel til eit avgjerande oppgjer om ein plass i EM-sluttspelet for neste år.

Av dei fire nasjonane som framleis kan kapre den attraktive billetten, meiner Skottland-proffen Elyounoussi at Serbia må finne seg i å bere favorittstempelet.

– Eg meiner Serbia er favoritten blant oss, så det kjem til å bli ei stor utfordring for oss, seier 26-åringen i eit intervju med den skotske avisa The Herald.

Kan møte kjende

Kven som eventuelt blir motstandar dersom Noreg kjem seg heilskinna gjennom heimekampen på torsdag, vil ikkje Elyounoussi bruke krefter på.

– Etter det (Serbia-kampen), dersom vi kjem oss vidare, speler det eigentleg inga rolle kven vi møter. Å slå Serbia er det viktigaste for oss no, seier landslagsprofilen i intervjuet.

Med siger mot Serbia torsdag er Elyounoussi nærast garantert å stå ansikt til ansikt med fleire lagkameratar i den avgjerande finalekampen i november. Celtic-trioen Greg Taylor, Callum McGregor og Ryan Christie er alle med i Skottlands tropp til dei kommande landskampane, og James Forrest ville òg vore med dersom han var skadefri.

Også den israelske troppen inneheld eit Celtic-namn i form av Hatem Elhamed. Nir Bitton slit med skade, men ville normalt òg vore med.

Skåra sist

Elyounoussi innrømmer overfor The Herald at utsiktene for å møtast i EM-omspelet har vore eit tema i Celtic-garderoben.

– Vi har snakka om moglegheita heilt sidan trekkinga vart kjend, seier han til avisa.

26-åringen har vore litt ut og inn av Celtics startoppstilling denne sesongen. Då Noreg knuste Nord-Irland 5–1 i nasjonsligaen i september starta Elyounoussi målfesten.

