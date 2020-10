sport

To veker har gått sidan Ødegaard testa positivt på viruset etter ein Real Madrid-kamp. To etterfølgjande testar var likevel negative.

– Ein vart litt stressa og tenkte på både dei neste kampane, landskampar og alt som var den eine kvelden. Heldigvis var det falsk alarm, sa Ødegaard då han møtte pressa på Ullevaal stadion tysdag.

Han sa vidare at den positive testen kom som ei stor overrasking.

Knetrøbbel

Ventetida er no over for 21-åringen. Snautt eitt år etter førre landskamp gjer han comeback for Noreg mot Serbia torsdag.

Ødegaard melde forfall til kampane mot Austerrike og Nord-Irland i september. Førre sesong avslutta han med tre strake 1-1-oppgjer mot Sverige, Spania og Romania i EM-kvalifiseringa.

Så kom viruspandemien i mars, og dermed vart sesongen heilt annleis enn planlagd òg for landslaget.

Kneproblem

Torsdag trena Ødegaard i regnet på Ullevaal stadion før han møtte på pressekonferanse saman med Sander Berge og landslagssjef Lars Lagerbäck.

Ødegaard har slite med jumpers knee-problem sidan nyttår, og det gjorde at han måtte ta grep i sommar. Bekymra var han likevel ikkje.

– Nei, eg var aldri noko bekymra for framtida og sånne ting. Det var meir frustrasjon på slutten og kjensla av at ein ikkje kan gi alt og vere på det nivået ein ønskjer. Det var meir frustrasjon, men eg var aldri redd for det på lang sikt, sa han til NTB tysdag.

Trøbbel

Føre inneverande sesong returnerte midtbanestjerna til Real Madrid etter eitt års utlån i Real Sociedad.

– I utgangspunktet var det to år eg hadde sett for meg å bli i Sociedad, men så fekk eg ein telefon frå Madrid. Dei ønskte å få meg tilbake. Då vart det eigentleg veldig naturleg at det vart sånn. Ting gjekk fort mot slutten, men det var ingen stor dramatikk, sa Ødegaard på pressekonferansen.

Real-trenar Zidane ringde Ødegaard i den aktuelle perioden.

– Eg snakka med både han og klubben. Dei ville ha meg, og då vart det sånn, sa drammensaren.

Real-møte

Det er allereie over seks år sidan Ødegaard debuterte på A-landslaget. Det gjorde han mot Dei sameinte arabiske emirata i ein alder av berre 15 år, åtte månader og elleve dagar.

Med det var han tidenes yngste mann på A-landslaget.

Vel eit år seinare vart han kasta inn frå start i EM-omspelet borte mot Ungarn. Då vart han bytt ut ved pause i ein kamp Noreg tapte 1–2.

Ødegaards lagkamerat i Real Madrid, Luka Jovic, er venta å vere i førsteoppstillinga til Serbia torsdag. Han starta og vart bytt ut i kampane mot Betis og Valladolid.

– Vi har snakka litt om kampen. Han var oppteken at det vart kaldt her. Han trur nok det er iskaldt heile året i Noreg, sa Ødegaard om Jovic.

Noregs kamp er ein av åtte i omspelet om fire EM-plassar. Finalane på dei fire nivåa går 12. november. Det blir i så fall norsk heimebanefordel.

EM blir spelt neste år fordelt på tolv byar i Europa. Noreg hamnar i gruppe med England, Kroatia og Tsjekkia dersom Serbia og så anten Skottland eller Israel blir slått i omspelet.

(©NPK)