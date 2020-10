Stabæks Hanche Olsen til Gent – låner Valsvik frå RBK

sport

Det har tidlegare vore snakk om at Standard Liege var interessert i midtstopparen, men det vart Gent som stakk av med underskrifta hans, heiter det òg på Stabæks nettsider.

I september vart Andreas Hanche-Olsen kalla inn til si første landslagstropp som senior. Han har spelt 127 kampar for Stabæk.

Samtidig kom meldinga om at Stabæk låner Rosenborgs midtstoppar Gustav Valsvik ut sesongen. Avtalen vart klar måndag.

RBKs trenar Åge Hareide rår over fleire gode midtstopparar, og treng ikkje alle.

– Etter samtalar med Åge skjønner eg at det kan bli knapt med speletid i haust. Derfor er dette ei god moglegheit for meg. Eg ser fram til å bidra med mitt for Stabæk resten av sesongen, seier Valsvik til Rbk.no.

