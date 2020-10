Idrettspresidenten tek utfordringa frå statsråden – varslar styrkte parasatsing

sport

I eit intervju med NTB søndag utfordra statsminister Erna Solberg (H) og kulturminister Abid Raja (V) idretten til å gjere meir for å inkludere barn med nedsett funksjonsevne i det daglege.

Kulturministeren viste mellom anna til at idretten får betydelege middel frå samfunnet, mellom anna gjennom spelemiddelordninga, og at det er naturleg å stille klare krav og forventningar som følgje av det.

Idrettspresident Berit Kjøll erkjenner at utøvarar med nedsett funksjonsevne er underrepresentert i idretten. Samtidig peikar ho på at det allereie blir jobba på fleire frontar for å styrkje inkludering av parautøvere.

– Å jobbe med integrering av funksjonshemma er noko vi gjer heile tida i norsk idrett. Og i slutten av oktober får vi ein ny og viktig rapport om kva behov og tiltak som må til for å gjere paraidretten sterkare. Det blir ein viktig milepæl for jobben vi gjer vidare, seier Kjøll til NTB.

Uutnyttet potensial

I NTB-intervjuet på søndag peika kulturministeren på at det frivillige og idretten allereie lykkast med å inkludere dei med nedsett funksjonsevne når det blir søkt om øyremerkte middel til det. Raja meiner likevel at det må gjerast meir i det daglege og generelle tilbodet.

– Det er ikkje først og fremst øyremerka midlar eller særskilde prosjekt som gjer at 1387 idrettslag rapporterer at dei har aktive parautøvere. Det er nettopp det at dei deltek i det daglege tilbodet i idrettslaga, seier idrettspresident Kjøll til NTB.

Ho viser vidare til at talet på aktive utøvarar med funksjonsnedsetjing har auka med 43 prosent sidan særforbunda fekk ansvaret for paraidrett i 2007. Bak auken ligg det mykje godt arbeid.

Ifølgje Kjøll blir det no rapportert om parautøvarar i 135 ulike idrettsgreiner.

– Samtidig ser vi at vi har eit stort uutnytta potensial for å få med langt fleire personar med funksjonsnedsetjing, seier idrettspresidenten.

Kvilar på eldsjelene

I slutten av månaden blir det lansert ein ny rapport utarbeidd av Oslo Economics på oppdrag frå Norges idrettsforbund. Den skal setje søkjelys på kva behov personar med nedsett funksjonsevne har, og identifisere moglege tiltak idretten kan gjere for å inkludere fleire.

– Utan å gå altfor langt inn i rapporten som blir lansert 27. oktober kan vi seie at det ikkje finst éin fasit på kva som er eit godt tilbod til målgruppa. Betre informasjon og tilgjengelege tilbod er ikkje alltid nok, og det blir ofte kravd ein stor innsats for å få potensielle utøvarar til å skjønne at idrett òg er for dei, seier Kjøll.

Idrettspresidenten peikar òg på at idrettstilbodet som blir gitt lokalt ofte kviler på at eldsjeler har tilgang på tilstrekkeleg hjelp og kompetanse.

– I tillegg seier over halvparten av dei som treng aktivitetshjelpemiddel at manglande utstyr avgrensar deltakinga deira. Ikkje minst er det mange som seier at manglande tilgang på leiar avgrensar idrettsdeltakinga deira, og at det òg ofte var utslagsgivande for at dei valde å slutte, seier Kjøll.

Rapporten som no er på trappene skal bidra til å gi eit endå klarare bilete av kvar skoen trykkjer.

