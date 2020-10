Hazards mareritt etter milliardovergangen: Skadetrøbbel, eitt mål og under 50 prosent speletid

sport

Heller ikkje søndag var Hazard i troppen då Real Madrid slo Levante 2–0 borte. Belgiaren har dermed framleis til gode å spele i den nye sesongen.

Dette sjølv om trenar Zinédine Zidane ei stund har sagt at midtbanespelaren er «veldig nær» eit comeback.

I fjor sommar vart 29-åringen henta til Madrid for rundt 1 milliard kroner. Då verka det som eit trygt kort. Hazard hadde i ei årrekkje glitra for Chelsea og vore blant Premier Leagues aller beste spelarar.

Men sidan overgangen til Spania har det meste gått gale. Og problema starta umiddelbart. Muskeltrøbbel gjorde at Hazard gjekk glipp av serieopninga i førre sesong. Det skulle vise seg å bli ein av mange skadar.

Spelt 22 av 52 moglege

Daily Mail har sett nærare på tala. Avisa har rekna seg fram til at Hazard berre har spelt 22 av 52 moglege kampar for Real. Han har allereie gått glipp av fleire oppgjer enn han gjorde i heile perioden sin i Chelsea.

Ifølgje oversikta til Daily Mail har Hazards skadeproblem dei siste 14 månadene sett han ut av spel i heile 28 kampar. Det er éin meir enn han hadde over sju år i England.

– Han er ikkje glad. Han veit at det ikkje er ein stor ting, men vi er forsiktige med han. Det er berre spørsmål om tid før han er tilbake. Det er eg sikker på, sa Zidane førre veke.

Ute i fleire kampar til?

Det er igjen ein muskelskade som held Belgia-stjerna på sidelinja. Nettstaden Transfermarkt har òg full oversikt over Hazards skadehistorikk. Der anslår dei at han er tidlegast tilbake for Real ved månadsskiftet.

I så fall vil han miste ytterlegare fire kampar for dei liljekvite.

Hazards mest omfattande avbrekk i Real Madrid kom då pådrog seg ein ankelskade etter eit overtrakk i ein 2-2-kamp mot Paris Saint-Germain i Champions League i november. Det ein først trudde var ein liten skade, skulle vise seg å vere meir alvorleg.

Syltynt

Først 75 dagar og 18 kampar seinare var den dyrekjøpte spelaren tilbake i aksjon. Men etter berre to kampar var det ny skade.

I juni og juli spelte han sju seriekampar og bidrog til at Real Madrid innhenta Barcelona og vann La Liga. Men det som då såg ut som eit vendepunkt, vart aldri det. No har skadetrøbbel igjen sett ein stoppar for Hazards håp om ein kickstart i Spania.

Statistikken til milliardmannen Eden Hazard er brutal. Éi skåring og fire målgivande pasningar på 22 kampar er alt Real Madrid har fått igjen for pengane.

