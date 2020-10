Handball: Noreg seier seg interessert i kommande EM for kvinner og menn

sport

Noreg vil søkje om å arrangere EM-sluttspelet for menn i 2026. Det same vil Danmark. Kroatia, Frankrike, Sveits og Sverige. Ein felles søknad frå Kviterussland, Litauen og Polen kan òg bli aktuell.

Til EM i 2028 har Noreg sendt signal om ein fellessøknad med Danmark. Her vil dei truleg få konkurranse frå Belgia, Kroatia, Estland, Frankrike, Portugal/Spania, Sveits og Sverige.

Til meisterskapen for kvinnene i 2026 vil Noreg òg samarbeide med danskane. Her vil Russland og Sverige truleg bli utfordrarane.

Til meisterskapen to år seinare vil òg Noreg søkje saman Danmark. Her har førebels Sverige meldt seg interessert.

Kva meisterskapar Noreg skal gå for, vil bli avgjort seinare og avhenge av samarbeid med andre nasjonar. Truleg vil ein meisterskap for kvart kjønn i perioden 2026-28, vere det maksimale for NHF.

Søknadene må vere sende til Det europeiske handballforbundet innan 1. mai neste år. I november 2021 vil Det europeiske handballforbundet (EHF) offentleggjere arrangørane i samband med 30-årsjubileet sitt.

