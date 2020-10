Telia underbyr TV 2 på Premier League

sport

– Interessa for Premier League her til lands er heilt enorm, og som Noregs største utfordrar skal vi til kvar tid levere marknadens beste og mest fleksible TV-produkt til ein fornuftig pris, seier Pål Rune Kaalen, direktør for privatmarknaden i Telia Noreg i ei pressemelding.

Telia (tidlegare Get) beheld månadsprisen på 499 kroner etter at andre aktørar har kunngjort betydeleg prisauke for tilgang til kanalar som mellom anna viser Premier League.

TV 2, som har rettane til å vise Premier League i Noreg, har sett ein minstepris på 519 kroner per månad for Sumo-abonnentar. Canal Digital har varsla at prisen stig til 699 kroner, medan Altibox har sett prisen på Premier League-pakken til 649, ifølgje VG.

(©NPK)