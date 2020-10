Telia og Telenor underbyr TV 2 på Premier League

sport

– Interessa for Premier League her til lands er heilt enorm, og som Noregs største utfordrar skal vi til kvar tid levere marknadens beste og mest fleksible TV-produkt til ein fornuftig pris, seier Pål Rune Kaalen, direktør for privatmarknaden i Telia Noreg i ei pressemelding.

Telia (tidlegare Get) beheld månadsprisen på 499 kroner etter at andre aktørar har kunngjort betydeleg prisauke for tilgang til kanalar som mellom anna viser Premier League.

Det same gjer Telenor i TV-løysinga si T-We.

– Vi har ein prisgaranti på 499 kroner i månaden for kundar som teiknar årsabonnement. Dermed kan dei sjå heile denne Premier League-sesongen og ein del av den nesten for same pris som i dag, seier informasjonssjef Magnus Line i Telenor til NTB.

– For månadsabonnement vil vi operere med ein pris på 699 kroner frå 1. november, forklarer han.

TV 2, som har rettane til å vise Premier League i Noreg, har sett ein minstepris på 519 kroner per månad for Sumo-abonnentar. Canal Digital har varsla at prisen stig til 699 kroner, medan Altibox har sett prisen på Premier League-pakken til 649, ifølgje VG.

