Rosenborg henta svensk spiss

Overgangen skjer kort tid etter at RBK selde Torgeir Børven til tyrkiske Ankaragücü.

Wiedesheim-Paul har skåra mange mål på nivå to i Sverige. I fjor stoppa han på 19 fulltreffarar, medan det har vorte 13 mål på 18 kampar i 2020-sesongen.

– Eg er veldig glad for at dette gjekk i orden. Rosenborg er ein stor klubb, og dette er eit bra steg vidare for meg. Det kjennest skikkeleg bra, seier Wiedesheim-Paul til RBKs nettstad.

Han skal konkurrere med landsmannen sin Dino Islamovic om spissplassen på Lerkendal.

