sport

Leicester kunngjorde overgangen på nettstaden sin fredag. Det er ikkje kjent kor mykje klubben betaler for Fofana.

– Eg er veldig glad for å vere her. Eg har følgt Leicester tett sidan dei vann tittelen (2016), og det er ein toppklubb i Premier League. Eg veit at eg kjem til å lære mykje av spelarane og manageren her, seier 19-åringen.

Han debuterte på seniornivå for Saint-Étienne på slutten av 2018/19-sesongen og spelar for det franske U21-landslaget.

