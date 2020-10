Casper Ruud ser moglegheiter mot Thiem

sport

– Det blir ein ekstrem tøff match for meg, og ei stor utfordring. Thiem er ein av dei beste grusspelarane i verda, om ikkje den aller beste dei siste to–tre åra, seier Ruud til NTB om kva som ventar han på den andre sida av nettet.

At austerrikaren er ranka som nummer tre i verda skremmer ikkje Ruud. 21-åringen ser ikkje på seg sjølv som sjanselaus.

– Han er ekstremt god, men vi er alle er menneskelege. Så han er ikkje uslåeleg, seier Ruud og fortel at han gler seg til kampen.

– Det blir ei av dei tøffaste utfordringane i karrieren, eg trur det blir ein morosam kamp å spele. Han er sjølvsagt stor favoritt, men eg skal prøve å vise at også eg har gode resultat på grus i det siste. Eg får ta med meg den sjølvtilliten eg kan og prøve å utfordre han så godt eg kan, seier den norske 21-åringen.

Tips frå Nadal

På begge sider av nettet står to grusspesialistar som kan vise til gode resultat den siste tida. Thiem vann nyleg Grand Slam-turneringa i New York (US Open), medan Ruud i september tok seg til semifinale både i Roma Masters og i ATP 500-turneringa i Hamburg.

På vegen har nordmannen teke fleire store skalpar, men ingen så stor som austerrikaren. Thiem har mellom anna teke seg til finale i dei to siste utgåvene av Roland-Garros. Begge finalane enda med tap mot Rafael Nadal, som Ruud ofte trenar med.

– Eg får prøve å få litt tips frå Nadal, han har jo slått han dei siste to åra, seier Ruud.

– Kan ikkje bli betre enn no

Ruud veit godt kva som ventar han i 3. runde. 21-åringen har både trena og spelt mot Thiem tidlegare. I juli møttest dei i oppvisningsturneringa Thiems 7. Då tapte Ruud eit jamt oppgjer 5-7, 6–7 (4-7).

– Det kan vere litt lettare når ein har trena med dei store gutane tidlegare og kjenner dei litt.

I Hamburg førre veke sleit Ruud med ein vond arm, men til NTB seier han at han ikkje merka noko då han onsdag vann 3–2 i sett mot amerikanske Tommy Paul i 2. runde.

Derimot fekk han vondt i foten etter at han fall på ryggen i første sett mot amerikanaren.

– Men smerta gav seg fort. Kroppen er bra, og eg gler meg til kamp. Det kan ikkje bli noko betre enn det er no, sa Ruud etter å ha sikra seg 3.-rundekamp mot Thiem.

I fjorårets Roland-Garros-utgåve tapte nordmannen i tredje runde mot Roger Federer.

