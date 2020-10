Avis: – Kjempar desse spelarane verkeleg for Solbakken?

sport

Solbakken har vore ein kjempesuksess i sine to periodar i FCK, både sportsleg og økonomisk: Hundretals millionar kroner i overskot på spelarhandlar, det same i inntekter frå Champions League og Europaligaen og mange titlar.

Etter Rijeka-tapet torsdag kalla Solbakken det «min mørkaste dag som FCK-trener». Laget hans kom ikkje med i gruppespelet i Europaligaen. I den danske serien har det berre vorte eitt poeng på dei tre første kampane.

Også økonomisk går FCK mot eit uvanleg brutalt år.

– Ansvaret for den sportslege nedturen: Sjølvsagt er det Ståle Solbakkens. Det tek han òg på seg, men ein kan ikkje la vere å tenkje at han er i ferd med å miste respekten og oppbakkinga til spelarane, skriv sportsredaktøren til Ekstrabladet Allan Olsen.

– Kjempar desse spelarane verkeleg for Ståle Solbakken? Kanskje, men det kjem ikkje ut av alle porene på spelarane at dei går gjennom eld og vatn for trenaren sin.

– Kvaliteten haltar veldig, sjølvtilliten er forsvunnen, Europaligaen er drukna og Superligaen haltar. Det er no Ståle Solbakken skal vise om han er den riktige mannen i FCK, skriv avisa vidare.

Nordmannen sjølv har berre ei oppskrift: – Det er ikkje anna å gjere enn å jobbe steinhardt med å snu dette i Superligaen. Kampar som denne kan vi ikkje få igjen før neste år, seier han.

(©NPK)