Wolverhampton-kaptein forlengjer klubbavtale

sport

Det stadfestar klubben på nettstaden sin torsdag.

27-åringen kom til Wolves frå Huddersfield i 2015 og var tonegivande i det gjæve opprykket til Premier League i 2018.

Sidan Wolves tok steget opp til den øvste ligaen i engelsk fotball, har dei vist at dei høyrer heime i Premier League. Coady og co. har avslutta dei to tidlegare sesongane blant topp sju i ligaen, og dei tok seg òg til semifinale i FA-cupen i 2019.

I september debuterte midtstopparen for det engelske landslaget då dei spelte 0–0 mot Danmark i Nasjonsligaen.

Wolves har fått ein litt treig start på årets ligasesong med berre éin siger på tre kampar. Søndag gjestar dei nyopprykte Fulham.

(©NPK)