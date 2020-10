United-kapteinen tilbake for England – tre debutantar i troppen

sport

I slutten av august hamna Maguire hamna i trøbbel med politiet under eit ferieopphald på den greske øya Mykonos. Han har anka ein dom på 21 månaders fengsel på vilkår.

Saka gjorde at Manchester Uniteds kaptein ikkje var å sjå for England i nasjonsligakampane mot Island og Danmark førre månad. No er han tilbake i troppen.

Der har landslagssjef Gareth Southgate òg teke med dei tre debutantane Dominic Calvert-Lewin (Everton), Harvey Barnes (Leicester) og Bukayo Saka (Arsenal).

Calvert-Lewin har imponert stort den siste tida. Spissen har vore sentral i Evertons krutsterke sesongstart med fem mål på lagets tre første Premier League-kampar. Onsdag skåra 23-åringen hat trick i 4-1-sigeren over West Ham i ligacupen.

– Eg har likt Dominics spel lenge, og no har han òg byrja å skåre måla som ikkje alltid har vore der dei siste 18 månadene. Han har verkeleg forbetra seg på det området, seier Southgate.

England-sjefen tek verken med seg Manchester Uniteds stjerneskot Mason Greenwood eller Manchester City-profilen Phil Foden til kampane mot Belgia og Danmark. Begge to vart kasta ut av den engelske troppen førre månad etter å ha hatt kvinnebesøk på laghotellet i Reykjavik.

