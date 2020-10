Meisterligaen: Tøff trekking for Solskjær – Haaland opp mot Zenit

sport

Det vart klart under trekkinga på torsdag i sveitsiske Genève.

Der kom det òg fram at Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund møter den russiske seriemeisteren Zenit St. Petersburg. Både United og Dortmund var seeda på nivå to i trekkinga. Førebels er laga frå dei to øvste nivåa trekte.

United er tilbake i det gode selskap etter å ha spelt i Europaligaen sist sesong. For to år sidan gjekk United til kvartfinale etter ein dramatisk siger mot Paris Saint-Germain. Laga møtest igjen i haust.

PSG vart Dortmunds overmenn sist sesong. Haaland & co. vann 2–1 heime, men tapte deretter 0–2 borte i åttedelsfinalen. Seinare skulle franskmennene ta seg til finale, der dei tapte 0–1 mot Bayern München.

Trekkinga baud òg på utsikt til ein stjerneduell mellom Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, då Juventus vart trekt mot Barcelona.

Gruppespelet i Meisterligaen startar tysdag 20. oktober. Med unntak av landslagsopphaldet i november skal det spelast kampar kvar veke fram til 9. desember.

(©NPK)