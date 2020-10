Hegh Arntzen glad for avlysing etter stort virusutbrot hos motstandar

sport

Hegh Arntzen er for tida med landslaget på Golden League-turneringa i Danmark. Der er det kamp mot vertsnasjonen torsdag.

– Eg er veldig glad for at vi har dei reglane vi har i Noreg og at kampen mot FTC ikkje vart spelt. Ikkje minst når det viser seg at ti, to leiarar og åtte spelarar, er koronasmitta hos dei ved heimkomst, seier Hegh Arntzen til NTB.

– Hadde vi spelt den kampen, trur eg ikkje det hadde vore så mange frå Vipers på denne samlinga, seier ho.

To spelarar frå FTC vart igjen i Kristiansand ein periode då dei avla positiv virustest då dei kom til Noreg for snautt to veker sidan. Resten av troppen kom seg heim etter eit døgn i Noreg, men smitten hadde rokke å spreie seg i rekkjene.

Ein kamp kunne ha ført til eit stort smitteutbrot òg hos Vipers.

Noreg speler mot Frankrike laurdag og Montenegro søndag i Golden League. I november ventar tre nye kampar for Noreg i Bergen. Det er òg alt av kamptid som det norske laget har saman før europameisterskapet.

Heime-EM startar 3. desember, og finaledatoen er blinka ut for det norske laget til 20. desember. Alle EM-kampar i Noreg går i Trondheim.

(©NPK)