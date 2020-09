Unntak for innreisereglane for deltakarar i verdscupen i skiidrettar og handball-EM

sport

Dermed ligg det an til at EM-kampane i handball i Trondheim i desember blir spelte som normalt, men utan publikum.

Det kan òg bli arrangert verdscup i nordiske greiner (langrenn, hopp, kombinert) på Lillehammer med full internasjonal deltaking.

– Det var gode nyheiter frå regjeringa i dag om unntak for innreiserestriksjonane for verdscuprenna i nordiske greiner på Lillehammer i desember. Like viktig var det at regjeringa opnar for inntil 600 personar på arrangement, delt inn i tre kohortar på 200. Det vil gjere at vi kan planleggje for ein vintersesong på ein tilnærma normal måte. Det er svært viktig og ein god motivasjon for alle, både aktive, trenarar, leiarar og foreldre som no førebur seg på ein ny sesong. Vi skal vere ansvarsmedvitne og heile tida halde oss til dei til kvar tid gjeldande smittevernreglane, seier skipresident Erik Røste til NTB.

Også for europacupkampar i handball blir det gitt unntak for innreisetilrådingane frå Helsedirektoratet, kunngjorde kulturminister Abid Raja (V) på ein pressekonferanse onsdag.

Tidlegare i månaden gav Raja klarsignal for at dei norske kommande landskampane til fotballherrane mot Serbia, Romania og Nord-Irland kan gå som planlagt på Ullevaal stadion.

Fotballen skulle bli prøvekanin for dei andre idrettane, men allereie før EM-omspelskampen mot Serbia blir det altså gitt grønt lys til større arrangement i handball og vintersport.

Det blir ikkje opna for unntak for innreisereglane i samband med dei nasjonale sesongopningane i skiskyting (Sjusjøen) og langrenn (Beitostølen).

(©NPK)