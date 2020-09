sport

Det kunngjorde kulturminister Abid Raja (V) på ein pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Han fortalde at ein held fram med forsiktig opning for å sjå an utviklinga før ein opnar opp meir. Dei 600 menneska som får kome på ein utandørsarena, må framleis vere delt inn i kohortar på opp til 200 personar.

– Vi har sett 12. oktober som oppstartsdato for å gi kommunane tid til å førebu seg. Kommunane må følgje med og stengje ned dersom det kjem smitteutbrot, sa Raja.

